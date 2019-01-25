Компания «Мармакс» провела встречу с домовладельцами в КП «Сказка в Лесу» Алеканово

СЕГОДНЯ 09:07 2019-01-25T09:07:53+03:00

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Компания «Мармакс» встретились в коттеджном поселке «Сказка в Лесу» Алеканово с одним из домовладельцев – Сергеем Ивановым, чтобы поговорить о плюсах загородной жизни и о том, что стало главным критерием при выборе именно этого коттеджного поселка.

– Мы проехали по всей Рязанской области в поисках места, которое понравится и мы его нашли, – именно с этих слов начал разговор Сергей.

По словам домовладельца, сначала их семья рассматривала коттеджный поселок «Сказка Алеканово», но на тот момент поселок уже был полностью реализован.

– Мы благодарны менеджеру за то, что привез нас в «Сказку в Лесу». Здесь хорошо, соседей немного, настоящий сосновый лес – нам с женой это очень нравится, – поделился житель коттеджного поселка.

Для жизни за городом семья Ивановых выбрала дом «Комфорт» из линейки домов от «Мармакс». Как сообщает пресс-служба компании, дом «Комфорт» – это большой одноэтажный дом с удобно расположенной гардеробной, вместительной ванной комнатой, просторной гостиной площадью более 45 метров, где всегда хватит места большой семье и ее друзьям.

В данный момент семья Ивановых заканчивает делать ремонт. Уже летом этого года Ивановы планируют отметить новоселье и переехать из города для постоянного проживания. Сергей рассказал представителям компании, что уже сейчас чувствует плюсы жизни за городом: до работы из дома в «Сказке в Лесу» Алеканово добираться значительно удобнее, чем из городской квартиры.

– Благодарим компанию «Мармакс» за качественно построенный дом. Они ответственно подошли к своей работе. Сдержали все данные обещания, а любые замечания исправляли в кротчайшие сроки, – отметил Сергей.

Подробнее о проекте – коттеджный посёлок «Сказка в Лесу» Алеканово по телефону отдела продаж: 500-005.

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