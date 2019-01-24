В Рязани достроили два корпуса и пищеблок новой БСМП

СЕГОДНЯ 19:03 2019-01-24T19:31:46+03:00

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Минстрой региона в своем официальном сообществе рассказал о ходе строительства в Рязани комплекса больницы скорой медицинской помощи. Согласно представленной информации, здания главного, патологоанатомического корпусов и пищеблока полностью возведены.

- Ведутся внутренние отделочные работы и устройство внутренних инженерных сетей, производится монтаж лифтов, - говорится в отчете.

С наружными инженерными сетями на территории будущего медицинского учреждения рабочие уже закончили. Кстати, здешняя котельная уже работает в пусконаладочном режиме.

Кроме того, в пищеблоке собрано и расставлено все технологическое оборудование.

Напомним, сдать объект в эксплуатацию планируется в 2019 году. Его общая стоимость - 4,5 миллиарда рублей, а на закупку оборудования выделено более 2 миллиардов.

Фото: vk.com/minstroyro

Фото: vk.com/minstroyro