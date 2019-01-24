В Рязани с опережением отметили день снятия блокады Ленинграда

СЕГОДНЯ 18:20 2019-01-24T18:20:40+03:00

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В четверг, 24 января, на Скорбященском кладбище в Рязани прошли памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда. В нем приняли участие губернатор Рязанской области Николай Любимов, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская, исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов, жители Северной столицы, для которых Рязань в годы войны стала вторым домом, а также военнослужащие и школьники.

К монументу, возведенному на Скорбященском кладбище в память о ленинградцах, скончавшихся в Рязани и снятых мертвыми с поездов на рязанской станции, легли живые цветы.

Напомним, что официально днем снятия блокады Ленинграда является 27 января 1944 года. Именно 27 января проходят памятные мероприятия в городе на Неве. В Рязани второй год подряд власти переносят снятие блокады на другую дату. В 2018 году митинг собирали 26 января, а в этом году, как мы уже отмечали выше, 24…

Кто-то скажет, что в этом нет ничего страшного, но нам кажется, что двигать День воинской славы России (а именно такой статус закреплен федеральным законом) в угоду своему личному графику не совсем правильно. Хорошо еще, что День Победы в Рязани отмечают не 7 мая…