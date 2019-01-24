Первый секретарь обкома КПРФ Денис Сидоров поздравил телеграммой Михаила Воронина с вековым юбилеем

СЕГОДНЯ 18:19 2019-01-24T18:21:30+03:00

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Первый секретарь Рязанского обкома КПРФ Денис Сидоров направил поздравительную телеграмму сасовскому коммунисту, заслуженному врачу РСФСР и России, Почетному гражданину города Сасово, кавалеру Орденов Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени Михаилу Матвеевичу Воронину в связи со 100-летним юбилеем.

«Уважаемый Михаил Матвеевич!

От имени Рязанского обкома КПРФ примите искренние и сердечные поздравления с юбилеем.

100 лет за Вашими плечами. Ваша жизнь связана с целой эпохой в истории нашей страны и области. Ваши стойкость, мужество, мудрость и авторитет, проявленные как на поприще Великой Отечественной войны, так и в трудовых буднях, заслуженно снискали уважение среди соратников по партии и жителей района.

Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и жизненных сил, семейного счастья и благополучия.

Первый секретарь Рязанского обкома КПРФ Д.С. Сидоров»

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