Цирк Филатовых покажет рязанцам уникальную группу из 15 медведей

СЕГОДНЯ 18:08 2019-01-24T18:08:24+03:00

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С 26 января по 24 февраля в Рязанском цирке покажут представление всемирно известного Цирка Филатовых.

Зрителей ждут уникальные трюки гимнастов и акробатов, удивительные выступления диких и домашних животных. Все номера сопровождают артисты шоу-балета, а атмосферу праздника задает ритмичная музыка, великолепные декорации, лазерное шоу, дизайнерские костюмы и, конечно же, веселые клоуны.

Художественный руководитель цирка, народная артистка России Татьяна Филатова рассказала, что в программе задействовано большое количество зверей из разных стран мира и не только:

- Рязанцы увидят загадочный иллюзионный аттракцион «Семейка магов», большое шоу аргентинских попугаев, сложнейший эквилибр воздушных гимнастов без страховки, канатоходцев на проволоке, акробатическую пару «Бродяги с Бродвея», яркий номер жонглера в темноте с неоновыми булавами, медведей на мотобайках, роликах и квадрациклах, арктических лаек, пони, белоснежных голубей и знаменитый медвежий бокс. А также множество красивых и очень умных животных - австралийских розовых пеликанов, носух, лам, верблюдов и дикобразов.

В Рязань Филатовы привезли тонны сказочных декораций, новые яркие костюмы, целую фуру светового оборудования и, конечно же, бурых медведей. Группа из 15 хищников – самая крупная в мире, косолапые артисты Филатовых оттачивают мастерство каждый день во время репетиций, чтобы во время представления удивлять зрителей уникальными трюками.

Знаменитая династия цирковых артистов со 180-летней историей представляет свой совершенно новый спектакль, который покорил публику многих стран мира!

Рязанцев ждет яркий номер жонглера в темноте с неоновыми булавами.Фото: Константин МОГИЛИН

Косолапые артисты Филатовых оттачивают мастерство каждый.Фото: Константин МОГИЛИН

Самому младшему медведю в труппе едва исполнилось полгода.Фото: Константин МОГИЛИН

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