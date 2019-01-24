Рязанская прокуратура вынудила кабмин дать еще 100 миллионов рублей на лекарства
Прокуратура Рязанской области 24 января на расширенном заседании коллегии подвела итоги работы в 2018 году. Большая часть нарушений (более 25 тысяч), конечно, выявлялась при надзоре за исполнением федерального законодательства.
За проверками следовали не только дисциплинарные и административные взыскания, но и уголовные дела – их возбуждено 206.
- В суд направлено около 5 тысяч исков на сумму свыше 152 миллионов рублей, - говорится в отчете.
После весеннего пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» организованные прокуратурой ревизии выявили 1756 нарушений, за которые наказаны 863 человека.
Также отмечается, что «синие мундиры» помогли работникам получить более 80 миллионов рублей с работодателей, не плативших зарплату. С другой стороны, прокуратура вынудила выплатить бизнесу 22 миллиона рублей по государственным и муниципальным контрактам и заблокировала почти треть внеплановых проверок.
Не все было гладко при проведении госзакупок:
- В ряде случаев вскрывались нарушения, носящие криминальный характер, - пишет пресс-служба надзорного органа.
Кроме того, областное правительство увеличило финансирование лекарственного обеспечения граждан на 100 миллионов рублей, и это – результат представления прокуратуры.