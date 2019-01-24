Рязанская прокуратура вынудила кабмин дать еще 100 миллионов рублей на лекарства

СЕГОДНЯ 17:23 2019-01-24T20:02:54+03:00

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Прокуратура Рязанской области 24 января на расширенном заседании коллегии подвела итоги работы в 2018 году. Большая часть нарушений (более 25 тысяч), конечно, выявлялась при надзоре за исполнением федерального законодательства.

За проверками следовали не только дисциплинарные и административные взыскания, но и уголовные дела – их возбуждено 206.

- В суд направлено около 5 тысяч исков на сумму свыше 152 миллионов рублей, - говорится в отчете.

После весеннего пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» организованные прокуратурой ревизии выявили 1756 нарушений, за которые наказаны 863 человека.

Также отмечается, что «синие мундиры» помогли работникам получить более 80 миллионов рублей с работодателей, не плативших зарплату. С другой стороны, прокуратура вынудила выплатить бизнесу 22 миллиона рублей по государственным и муниципальным контрактам и заблокировала почти треть внеплановых проверок.

Не все было гладко при проведении госзакупок:

- В ряде случаев вскрывались нарушения, носящие криминальный характер, - пишет пресс-служба надзорного органа.

Кроме того, областное правительство увеличило финансирование лекарственного обеспечения граждан на 100 миллионов рублей, и это – результат представления прокуратуры.