2019-01-24T17:04:14+03:00
Авто

Скупой рязанский автостраховщик реально заплатит водителю дважды

Только нервы потерял: в сумме получится столько, сколько автовладелец изначально и просил
Мария БЛИНОВА
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Житель Рязани подал в Клепиковский районный суд иск к «Росгосстраху», сообщает пресс-служба облсуда. Еще в октябре 2017 года мужчина попал в ДТП и его автомобиль серьезно пострадал. Собрав все документы рязанец пошел к страховщику и тот, признав случай страховым, выплатил владельцу авто 174 тысячи рублей.

Мужчину сумма не устроила: он обратился к независимым экспертам, которые оценили ремонт (с учетом износа) в 326 тысяч. Однако «Росгосстрах» доплачивать отказался, тогда автовладелец и пошел в суд.

В судебном разбирательстве страховщик попросил назначить еще одну экспертизу и , вероятно, впоследствии серьезно об этом пожалел: специалисты оценили ремонт уже в 500 тысяч рублей. Правда – без учета износа.

А стоимость самой машины 388 тысяч рублей. То есть эксперты констатировали «полную гибель автомобиля». А в этом случае сумма страховой выплаты считается так: цена авто на момент ДПТ минус стоимость годных остатков (почти 132 тысячи). Получается чуть более 250 тысяч рублей.

Районный суд в итого постановил взыскать с «Росгосстраха» недоплаченное страховое возмещение, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы. В сумме это почти 250 тысяч.

Страховщик подал апелляционную жалобу. Однако Рязанский областной суд оставил решение райсуда без изменений. Решение вступило в законную силу.

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