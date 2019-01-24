В рязанскую транспортную полицию пришел студенческий десант

СЕГОДНЯ 16:23 2019-01-24T16:24:59+03:00

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Накануне дня российского студента транспортная полиция традиционно проводит своеобразный час открытых дверей. В этом году в гости пришли студенты Института подготовки государственных и муниципальных служащих Академии ФСИН России.

Молодых людей познакомили с работой и особенностями транспортной полиции, продемонстрировали оружие и спецсредства, которыми пользуются сотрудники. Причем оружие можно было подержать в руках.

– Такие студенческие десанты проходят у нас ежегодно, – говорит начальник отдела по работе с личным составом Рязанского ЛО МВД России на транспорте Павел Спиридонов, – Их цель – познакомить подрастающее поколение с работой транспортной полиции.

Следующая студенческая экскурсия планируется через год.