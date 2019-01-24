В рязанской глубинке деньги украли с банковской карты сельхозрабочего

СЕГОДНЯ 15:49 2019-01-24T15:49:25+03:00

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В полицию обратился 52-летний житель деревни Айкановка Сараевского района. Он сообщил, что при оплате кредита заметил пропажу с его банковской карты 6800 рублей. При этом смс-сообщений о списании средств мужчина не получал. Полицейские выяснили, что пропавшая сумма была переведена со счета с использованием сервиса «Мобильный банк». Установить номера телефонов, на которые были перечислены деньги, и их владельцев не составило труда. К хищению денег оказался причастен 31-летний житель района, который работает на том же сельхозпредприятии, что и его старший товарищ.

Мужчину разыскали и задержали. Из его рассказа стало ясно, что он заметил такой факт: коллега часто не запирает индивидуальный шкафчик в раздевалке. Молодой мужчина выбрал момент и перевел часть денег на свой счет. Смс-сообщения сервиса «Мобильный банк» о проведении операции он удалил. В следующую рабочую смену деревенский «кибер-преступник» перевел на свой счет уже 5 тысяч рублей. Виртуальные следы преступления он тоже удалил.

В отношении 31-летнего жителя Сараевского района решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст.158 УК РФ, ему предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.