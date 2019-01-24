2019-01-24T15:47:49+03:00
Происшествия

Днем в четверг на рязанской дороге в ДТП погибли два человека (фото)

Еще один госпитализирован
Мария БЛИНОВА
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Фото: соцсеть ВКонтактеФото: соцсеть ВКонтакте
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24 января около 13.10 в Александро-Невском районе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария случилась на 130 км дороги «Рязань-Ряжск» – между населенными пунктами Ротманово и Новосергеевка.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2105 не справился с управлением и врезался в автомобиль Renault Sandero. В результате водитель и пассажир отечественной легковушки погибли на месте ДТП.

По словам очевидцев, пока не подтвержденным официально, погибли молодые люди – парни 18-20 лет. Водитель иномарки с травмами отправлен в больницу.

– Семерка всмятку, – написал пользователь соцсети ВКонтакте.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия уточняются.

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