Днем в четверг на рязанской дороге в ДТП погибли два человека (фото)

СЕГОДНЯ 15:47 2019-01-24T15:47:49+03:00

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24 января около 13.10 в Александро-Невском районе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария случилась на 130 км дороги «Рязань-Ряжск» – между населенными пунктами Ротманово и Новосергеевка.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2105 не справился с управлением и врезался в автомобиль Renault Sandero. В результате водитель и пассажир отечественной легковушки погибли на месте ДТП.

По словам очевидцев, пока не подтвержденным официально, погибли молодые люди – парни 18-20 лет. Водитель иномарки с травмами отправлен в больницу.

– Семерка всмятку, – написал пользователь соцсети ВКонтакте.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия уточняются.