В Татьянин день рязанцев ждут скоморохи и экскурсия – и все это на трезвую голову

СЕГОДНЯ 15:05 2019-01-24T15:07:23+03:00

Музей в Константинове в этот день всех Татьян пустит бесплатно

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В пятницу, 25 января, отмечается День российского студенчества – он же Татьянин день. Во дворе РГУ имени С.А. Есенина в 10 утра начнутся зимние студенческие забавы: со скоморохами, театрализованным представлением об истории праздника, горячим чаем и сладостями. Проведут здесь и традиционные «забеги» Татьян, массу других конкурсов, благотворительную ярмарку и праздничную лотерею.

Городской же праздник для студентов начнется в сквере имени Уткина в 14.00.

А в музее в Константинове подготовили свою программу – тут праздник традиционно посвящают матери Сергея Есенина Татьяне Федоровне.

Гостей ждет тематическая экскурсионная программа, в полдень с сольной программой выступит Павел Красностанов а в 13.00 начнется концерт ансамбля «Радуница». Артисты исполнят любимые песни Татьяны Федоровны, стихи С.А. Есенина, посвященные матери, а также песни на произведения поэта. Татьяны в этот день могут посетить все экспозиции музея бесплатно.

Напомним, что грядущая пятница в Рязанской области будет «сухой» – по региональному закону продажа алкоголя в розничных магазинах 25 января запрещена. Кафе и ресторанов запрет не касается.