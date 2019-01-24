Рязанским школьникам кинологи показали свою работу, а спецназ – оружие (фото)

СЕГОДНЯ 14:06 2019-01-24T14:08:54+03:00

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На базе Центра кинологической службы сотрудники разных подразделений рязанской полиции провели профориентационное занятие для учащихся седьмого класса школы №17, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инспектор-кинолог Елена Кузнецова рассказала о кинологической службе и громких преступлениях, которые удалось раскрыть лишь благодаря четвероногим полицейским. Кстати, помимо немецких овчарок, службу несут и собаки других пород: при конвоировании это часто ротвейлеры, взрывчатые вещества лучше всего ищут лабрадоры, а наркотики – спаниели.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Рассказала кинолог и об отборе собак: щенков специально проверяют на пугливость, способность к обучению и выявляют индивидуальные качества, по которым определяют будущее место службы.

После теоретической части школьникам устроили экскурсию по Центру: они увидели содержание, тренировку и показательные выступления служебных собак. Четвероногие бойцы нашли пистолет, спрятанный в автомобиле, захватили «преступника» и показали четкое выполнение команд.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

– Удивлению и восторгу ребят не было предела: они с большим удовольствием наблюдали, как по первой команде хозяина разжимались зубы сурового бойца, как с легкостью повинуется порохоискатель, и как четко и слажено работают вместе кинолог и немецкая овчарка, – отмечают в пресс-службе.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Кроме кинологов школьники пообщались и с сотрудниками Отряда специального назначения «Гром». Они показали арсенал оружия, стоящего на вооружении спецназа, подробно рассказали, как и для чего используется тот или иной вид спецсредств и экипировки.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

– Несмотря на то, что большинство присутствующих это девочки, долго оружие на столе не пролежало: барышни с интересом примеряли защитные шлемы, разглядывали пистолеты, автоматы и предметы экипировки, – говорится в сообщении. – А самой маленькой девочке – дочери классной руководительницы – больше всего понравился самый большой и тяжелый представитель арсенала… гранатомет.