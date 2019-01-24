Рязанцам вновь недопоставляют тепло в морозы

СЕГОДНЯ 13:14 2019-01-24T13:14:36+03:00

Если у вас в квартире холодно - сообщайте нам об этом! Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Изменить размер текста: A A

С наступлением морозов в редакцию вновь начали поступать сообщения о недогревах в муниципальных теплосетях Рязани. МУП «РМПТС», как и в прежние годы, поставляет в город теплоноситель с заведомо заниженными температурными параметрами (по сравнению с нормативными значениями, приведенными и обоснованными в Схеме теплоснабжения).

По имеющимся в распоряжении редакции данным, в январе как минимум 2/3 потребителей недополучают тепло от «Теплосетей». А ведь в тариф для населения, который, кстати, из года в год растет, заложено исполнение нормативных температурных графиков. Однако уже при минимальных морозах, начиная примерно с -7 градусов за окном, муниципальным предприятием подается теплоноситель холоднее, чем это необходимо.

И чем ниже опускаются столбики термометров, тем ситуация хуже. Например, 8 января, когда внешняя среднесуточная температура составила -15 градусов, теплоноситель в сетях подавался населению почти на 23 градуса (почти на 20%!) ниже положенного. Аналогично 22-25 января при температурах за окном от -14 до -17 градусов недогревы достигали 22 градусов. Получается, что тепла в дома в морозные дни поставляется меньше, а деньги с населения РМПТС собирает по нормативу с квадратного метра жилой площади в полном объеме.

Колонки: 1 - дата, 2 - температура наружного воздуха, 3 - температура теплоносителя в прямой магистрали (факт), 4 -норматив температуры в прямой магистрали, 5 -отклонение от графика. Значение на 25 января уже известно.

Таким образом, на отоплении города сейчас попросту экономят! С чем это связано и каковы последствия такой политики, станет ясно после всестороннего изучения проблемы и анализа обращений горожан. Но уже можно сказать, что это похоже на повторение ситуации предыдущих отопительных сезонов, когда сотни людей жаловались в редакцию на холод в квартирах и социальных учреждениях. Тогда журналистское расследование показало, что главная причина – умышленные недогревы, допущенные муниципальным предприятием.

Также нельзя не отметить, что отопительный сезон 2018-2019 годов проходит на фоне ряда серьезных аварий на теплосетях (их статистику мы приведем в одном из следующих материалов – Ред.) и «хронических» долгов РМПТС перед поставщиками энергоресурсов, которые в преддверии текущего отопсезона составляли около 700 миллионов рублей. А недопоставка тепла горожанам – еще один повод спросить: «На что «Теплосети» тратят деньги населения?». Внятных ответов пока не дали ни городские власти, ни надзорные органы.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Если у вас – центральное отопление, и в текущем отопительном сезоне вы чувствуете, что у вас в квартире холодно, сообщите нам об этом!

Телефон для связи: (4912) 95-78-87.

Электронная почта: kp-62@list.ru.

Группы и страницы в социальных сетях: «КП - Рязань» в ВК, «КП - Рязань» в «Одноклассниках», «Где деньги за тепло и горячую воду?!».