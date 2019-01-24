В Рязани осудили мошенника, разводившего покупательниц бытовой техники
Железнодорожный суд Рязани вынес приговор мужчине, обвиненному в мошенничестве. Он, будучи уже неоднократно судимым, обманул семь покупательниц в магазинах бытовой техники.
Согласно материалам дела, с 18 мая по 4 июня 2018 года только вышедший на свободу аферист находил жертв в торговом зале и убеждал их в том, что знает здешнего директора и вот-вот доставит технику по цене ниже рыночной. Затем он брал предоплату и скрывался с места преступления, прикарманив деньги.
Подсудимого признали виновным и по совокупности преступлений наказали его лишением свободы в колонии строгого режима на срок 3 года 4 месяца. Приговор в законную силу пока не вступил.