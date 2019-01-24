В Рязани стартует запись первоклашек на будущий учебный год

СЕГОДНЯ 12:46 2019-01-24T12:46:01+03:00

Изменить размер текста: A A

1 февраля в Рязани начнется прием заявлений на запись детей в первые классы на 2019-2020 учебный год, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Подать заявление можно непосредственно в школе или в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Информация о количестве мест в 1-х классах, график приема, перечень документов, необходимых для зачисления, есть на сайтах школ.

– Подача заявления в электронном виде не является основанием для зачисления ребенка – для этого нужно предоставить оригиналы документов непосредственно в школу, – поясняют в городском управлении образования.

До 1 июля зачислять будут детей, живущих на закрепленной за школой территории. Тем же, кто хочет отдать ребенка в другую школу, придется ждать лета: документы можно подать и сейчас, но срок их рассмотрения переносится на 1 июля – тогда будет ясно, есть ли вакантные места.

– При отсутствии свободных мест в школе родителям нужно обратиться в управление образования и молодежной политики администрации Рязани для решения этого вопроса, – добавляют в горадминистрации.

Управление расположено напротив облправительства – на улице Ленина, д. 45а, кабинет 307.

Полный список школ с прикрепленными к ним домами здесь.