От пьяного отца молодую рязанку спас участковый

СЕГОДНЯ 11:54 2019-01-24T11:54:00+03:00

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В Сасове день рождения 31-летней женщины чуть не закончился трагедией. Ее родители отмечали этот праздник капитально – три дня. 61-летний папа так увлекся, что в какой-то момент он стал угрожать убить собственную дочь. Причем серьезно.

Именинница испугалась, сбежала и позвонила в полицию, сообщает пресс-служба областного УМВД.

– Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Сасовский» немедленно выехали на вызов. На месте участковый уполномоченный утихомирил буяна, который угрожал убить свою дочь табуретом, – сообщает полиция.

В отношении престарелого отца возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».