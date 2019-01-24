В аварии с грузовиком и двумя иномарками пострадала 10-летняя рязанка

СЕГОДНЯ 11:20 2019-01-24T11:21:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 23 января, около 14.40 на улице Большая Рязани произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

25-летний житель Рязанского района на грузовике «ЗИЛ» врезался в ехавшие по встречной полосе легковушки Volkswagen Polo и Mazda CX-5. В результате пострадала 10-летняя пассажирка второй иномарки – врачи оказали девочке помощь, госпитализация не потребовалась.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы. В регионе произошло 30 аварий с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 1392 нарушения ПДД, в том числе 4 факта управления в пьяном виде.