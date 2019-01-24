В отношении установщика окон в Рязани возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 10:31 2019-01-24T10:31:46+03:00

12 человек в полицию уже обратились, следователи призывают сделать это остальных пострадавших

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На полицию Рязани поступили заявления уже от 12 человек, обманутых предприятием по установке окон. Люди заключали договор на ремонтные и отделочные работы, платили деньги, однако услуги так и не получили. Равно как и свои кровные назад, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Следователи полиции выяснили, что к хищению причастен 33-летний житель Рязани – руководитель предприятия, расположенного на ул. 1-я Железнодорожная, д.18 «А» (недалеко от горбатого моста). Именно с ним люди заключили договоры на ремонт, отделку и установку пластиковых окон. В общей сложности обратившиеся в полицию перечислили предприятию более 1 миллиона рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество), максимальное наказание по которой – лишение свободы на 10 лет.

Полиция призывает всех пострадавших от этого предприятии обращаться по телефонам: 8 (4912) 29-94-18 (Дежурная часть отдела МВД России по Железнодорожному району Рязани), 27-08-60 (Дежурная часть УМВД России по Рязанской области), 44-46-08 (Следственное управление УМВД России по Рязанской области).