У жителя рязанского райцентра украли 30 килограммов меда
Подозреваемого удалось задержать по «горячим следам»
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У жителя Касимова украли 30 килограммов меда. Вечером, пока его не было дома, неизвестный взломал окно, пробрался в жилище и позарился на емкости с лакомством.
Показания местных жителей помогли задержать подозреваемого по горячим следам. Им оказался ранее судимый за воровство 20-летний касимовец. Против предполагаемого преступника возбудили уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение.
Все похищенное изъято, сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.