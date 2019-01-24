У жителя рязанского райцентра украли 30 килограммов меда

СЕГОДНЯ 10:02 2019-01-24T10:02:55+03:00

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У жителя Касимова украли 30 килограммов меда. Вечером, пока его не было дома, неизвестный взломал окно, пробрался в жилище и позарился на емкости с лакомством.

Показания местных жителей помогли задержать подозреваемого по горячим следам. Им оказался ранее судимый за воровство 20-летний касимовец. Против предполагаемого преступника возбудили уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение.

Все похищенное изъято, сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.