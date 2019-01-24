Аудиторы: рязанский минтранс переплатил за ремонт дороги в Рыбновском районе

СЕГОДНЯ 09:32 2019-01-24T09:32:40+03:00

Объект при этом получил на три недели позже обговоренного срока, но неустойку требовать не стал

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Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила аудит закупки подрядных работ при укреплении дороги М-5 «Урал» – Рыбное – Константиново. И выявила нарушения.

Самое весомое из них, если взвешивать в рублях, это переплата: ведомство приняло и оплатило работы с завышением объемов и стоимости на 755 тысяч рублей. При этом нарушив сразу четыре статьи Гражданского Кодекса РФ и «всего» одну статью Закона 44-ФЗ. Это аудиторы выяснили, цитируем, «при проведении контрольного осмотра и обмера».

Второй момент – задержка по срокам сдачи объекта. Подрядчик опоздал на 23 дня, однако чиновники своим законным правом требовать неустойку не воспользовались.

По итогам проверки Контрольно-счетная палата предложила минстрансу:

– усилить контроль за соблюдением условий контрактов;

– впредь требовать неустойку, когда подрядчик эти условия не выполнил;

– рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности работников, не обеспечивших контроль за исполнением этого контракта.

Страшно даже представить, как колотит чиновников минстранса от таких предложений аудиторов.

Хотя нарушения, всплывшие при этой проверке – цветочки по сравнению с анализом трех сотен контрактов, заключенных минтрансом с января по октябрь 2018 года: львиная доля подрядчиков получили госконтракт вообще без конкуренции.