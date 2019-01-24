Посетитель рязанского кафе, пробравшись за прилавок, обчистил кассу
По камерам видеонаблюдения подозреваемого удалось опознать
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В кафе на улице Молодцова в Рязани произошла кража из кассы. Работница заведения, по ее словам, на минуту отошла от прилавка, а когда вернулась, заметила пропажу денег.
После просмотра записей камер видеонаблюдения стало очевидно, что преступник – один из посетителей. Мужчина, пользуясь случаем, пробрался к кассе и вытащил оттуда 8 тысяч рублей.
Вскоре подозреваемого – 30-летнего жителя города – задержали, возбудив против него уголовное дело. Как отмечает пресс-служба УМВД по Рязанской области, полиции он уже был известен не самым примерным поведением.