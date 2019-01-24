2019-01-24T09:11:13+03:00
Происшествия

Посетитель рязанского кафе, пробравшись за прилавок, обчистил кассу

По камерам видеонаблюдения подозреваемого удалось опознать
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В кафе на улице Молодцова в Рязани произошла кража из кассы. Работница заведения, по ее словам, на минуту отошла от прилавка, а когда вернулась, заметила пропажу денег.

После просмотра записей камер видеонаблюдения стало очевидно, что преступник – один из посетителей. Мужчина, пользуясь случаем, пробрался к кассе и вытащил оттуда 8 тысяч рублей.

Вскоре подозреваемого – 30-летнего жителя города – задержали, возбудив против него уголовное дело. Как отмечает пресс-служба УМВД по Рязанской области, полиции он уже был известен не самым примерным поведением.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Аудиторы: рязанский минтранс переплатил за ремонт дороги в Рыбновском районе
Двух рязанцев осудят за убийство 30-месячной давности
В пригороде Рязани сгорел дачный домик
В 2018 году родилось почти на 40% меньше рязанцев, чем скончалось
Рязанская мать, бросив двоих детей, отправится на 6 лет в колонию
Родители в рязанской школе проверили, как кормят их детей
В Рязанской области сохранится морозная погода
В Рязани снова раздадут блокадный хлеб
Львиную долю контрактов рязанский минтранс заключил без конкуренции среди подрядчиков
Средний размер ипотеки в Рязани вырос на 100 тысяч рублей
Супруга рязанского сенатора оспаривает решение о запрете строительства в Константинове
Рязанца оштрафовали за фотографию нарисованной на снегу свастики
Суровые рязанские школьники отправились на учебу при морозе в -32 градуса
В рязанскую колонию пытались передать ассорти из наркотиков
В конце февраля в Рязани выступит участник проекта Black Star Mafia Мот
Пьяный рязанец врезался на машине в стену дома и попытался все свалить на неизвестных грабителей
Мать погибшего в крупной авиакатастрофе рязанца заключила мировое соглашение со страховщиком
Среди рязанских дорог по числу ДТП и погибших в них лидирует участок трассы М-5 «Урал»
В рязанской глубинке в «резиновый дом» прописали троих иностранцев
Победитель международного фортепианного конкурса в Рязани получит 1 миллион рублей
На Московском шоссе Рязани ВАЗ влетел в «Ладу Калину»
Эксперты прогнозируют рост ставок по ипотеке и дают рекомендации по ее выгодному оформлению
В рязанском памятнике природы «Дубки» посчитали деревья
Не пустивших проверить газовое оборудование рязанцев включат в особый реестр