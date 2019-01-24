Двух рязанцев осудят за убийство 30-месячной давности
Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Касимовского района. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц)
Трое касимовцев летом 2016 года распивали спиртные напитки в гараже. Между двумя собутыльниками возникла словесная перепалка. Затем один из споривших стал избивать оппонента, третий присоединился, как пишет пресс-служба региональной прокуратуры, «из солидарности».
Убедившись, что потерпевший потерял сознание, двое обвиняемых решили «закрыть вопрос окончательно», для чего отвезли его на берег Оки ниже по течению от Касимова и утопили. Уголовное дело направлено в Рязанский областной суд.