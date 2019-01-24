2019-01-24T07:18:40+03:00
Происшествия

Двух рязанцев осудят за убийство 30-месячной давности

А все начиналось с дружеского застолья в гараже
Иван АНТОНОВ
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Ока в районе Касимова.Ока в районе Касимова.Фото: Павел АВЕРИН
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Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Касимовского района. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц)

Трое касимовцев летом 2016 года распивали спиртные напитки в гараже. Между двумя собутыльниками возникла словесная перепалка. Затем один из споривших стал избивать оппонента, третий присоединился, как пишет пресс-служба региональной прокуратуры, «из солидарности».

Убедившись, что потерпевший потерял сознание, двое обвиняемых решили «закрыть вопрос окончательно», для чего отвезли его на берег Оки ниже по течению от Касимова и утопили. Уголовное дело направлено в Рязанский областной суд.

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