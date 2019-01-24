2019-01-24T06:32:50+03:00
Происшествия

В пригороде Рязани сгорел дачный домик

При пожаре никто не пострадал
Иван АНТОНОВ
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..Фото: Павел АВЕРИН
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Сообщение о пожаре на улице Ситниковская в городе Рязани поступило на пульт дежурного в 21:44 23 января. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Рязанской области.

Горел деревянный дачный домик с металлической крышей. На пожар выехали три пожарных расчета в составе девяти человек. К сожалению владельцев дачи, находящейся вблизи Рязани, она сгорела полностью. Причина пожара, на котором никто не пострадал, и ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются.

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