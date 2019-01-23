2019-01-23T21:28:04+03:00
Общество

В 2018 году родилось почти на 40% меньше рязанцев, чем скончалось

Главное управление ЗАГС Рязанской области объявило некоторые демографические итоги прошлого года
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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В течение прошлого 2018 года на рязанской земле родилось 10 тысяч 369 человек и скончалось 17 тысяч 184 человека. Об этом сообщило, подводя итоги на своей страничке в социальных интернет-сетях, главное управление ЗАГС в Рязанской области. Таким образом, родившихся на 39,4% меньше, чем умерших.

Кроме этого, за прошедший год в регионе зарегистрировало 1349 установлений отцовства, 71 усыновление, 433 перемены имени.

Количество браков в 2018 году – 6911, это на 14,8% меньше, чем в 2017 году. Зато уменьшилось и число разводов – за прошлый год распалось 4820 рязанских семей.

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