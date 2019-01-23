2019-01-23T20:28:11+03:00
Происшествия

Рязанская мать, бросив двоих детей, отправится на 6 лет в колонию

К лишению свободы 22-летняя женщина была приговорена ранее за другое преступление
Сергей ЮРЧЕНКО
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В августе 2018 года Октябрьский районный суд Рязани осудил 22-летнюю жительницу нашего города за попытку незаконного сбыта наркотиков через интернет в крупном размере. В приговоре говорилось о 6 годах лишения свободы, но учитывая то, что она воспитывала двух малентких детей, суд представил ей отсрочку отбывания наказания до достижения ее младшим полуторагодовалым ребенком 14-летнего возраста.

Как сообщает прокуратура Рязанской области, в уголовно-исполнительной инспекции женщину поставили на учет, но в ходе первой же проверки выяснилось, что осужденная дома не проживает, а ее дети 2016 и 2017 годов рождения находятся в Рязанском доме ребенка. За прошедшее время мать ни разу их не навещала, не интересовалась их здоровьем и материально им не помогала. Вместо этого ее обнаружили в другом регионе России, где она была заключена под стражу и привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Октябрьский суд Рязани 22 января 2019 года отменил женщине отсрочку и направил ее в колонию для реального отбывания назначенного ранее наказания.

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