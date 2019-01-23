Родители в рязанской школе проверили, как кормят их детей

СЕГОДНЯ 18:51 2019-01-23T18:51:32+03:00

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В школе №47 во вторник, 22 января, прошла общественная дегустация блюд школьной столовой. Родители юных рязанцев, которые учатся в школах Московского района, проверили, какие блюда предлагают их детям.

Для родительской общественности и специалистов по приготовлнию детского питания приготовили блюда, входящее в меню школьников за две недели. Это салаты из овощей, канапе из сыра, супы, каши, свиное рагу, омлет, творожная запеканка, паровые котлеты, картофельный гарнир, выпечка и напитки.

– Набор блюд для детей постарались разработать разнообразный и сбалансированный, – заверила директор МП «Детское питание» (обслуживающего 65 рязанских школ) Ирина Истомина. – В них входят овощи, фрукты, мясо, рыба, молочные продукты, яйца, то есть все, что нужно для полноценного развития растущего организма.

На дегустацию в школе №47 собрались представители из 21 рязанской школы, а также члены родительских советов. Подобные встречи планируют провести и в других районах Рязани.