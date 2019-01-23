2019-01-23T17:26:25+03:00
Общество

В Рязани снова раздадут блокадный хлеб

Акцию приурочат к 75-й годовщине снятия блокады с Северной столицы
Поделиться:
..Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
Изменить размер текста:

В воскресенье, 27 января, в день снятия блокады Ленинграда войсками Красной Армии в Рязани на площади Победы (с 12.00 до 14.00) всем желающим раздадут блокадный хлеб. Акция, организованная региональным отделением организации «Волонтеры Победы» и региональным поисковым движением, в городе на Оке пройдет уже в четвертый раз. Память погибших во время блокады почтят минутой молчания. Прозвучат песни и стихи о войне.

Рязанцы смогут попробовать на вкус суточные 125 граммов хлеба, приготовленные по рецепту военного времени Рязанским многопрофильным колледжем.

Согласно документам Государственного архива Рязанской области только за период с 23 февраля по 1 мая 1942 года через станцию «Рязань» проследовали 110 эшелонов с эвакуированным населением Ленинграда, которыми были вывезены 217 тысяч человек. Кроме того, за этот же период через наш город неорганизованными группами проследовали еще 13 656 жителей Северной столицы. С поездов были сняты 596 умерших ленинградцев, 521 человек отправлен в госпиталь, 93 ребенка, оставшихся без родителей, помещены в детские дома.

Напомним, что в этом году наша страна отметит 75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. В четверг, 24 января, в 10.00 на Скорбященском кладбище Рязани пройдет митинг, посвященный тем роковым событиям.

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Родители в рязанской школе проверили, как кормят их детей
В Рязанской области сохранится морозная погода
Львиную долю контрактов рязанский минтранс заключил без конкуренции среди подрядчиков
Средний размер ипотеки в Рязани вырос на 100 тысяч рублей
Супруга рязанского сенатора оспаривает решение о запрете строительства в Константинове
Рязанца оштрафовали за фотографию нарисованной на снегу свастики
Суровые рязанские школьники отправились на учебу при морозе в -32 градуса
В рязанскую колонию пытались передать ассорти из наркотиков
В конце февраля в Рязани выступит участник проекта Black Star Mafia Мот
Пьяный рязанец врезался на машине в стену дома и попытался все свалить на неизвестных грабителей
Мать погибшего в крупной авиакатастрофе рязанца заключила мировое соглашение со страховщиком
Среди рязанских дорог по числу ДТП и погибших в них лидирует участок трассы М-5 «Урал»
В рязанской глубинке в «резиновый дом» прописали троих иностранцев
Победитель международного фортепианного конкурса в Рязани получит 1 миллион рублей
На Московском шоссе Рязани ВАЗ влетел в «Ладу Калину»
Эксперты прогнозируют рост ставок по ипотеке и дают рекомендации по ее выгодному оформлению
В рязанском памятнике природы «Дубки» посчитали деревья
Не пустивших проверить газовое оборудование рязанцев включат в особый реестр