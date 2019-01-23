В Рязани снова раздадут блокадный хлеб

СЕГОДНЯ 17:07 2019-01-23T17:26:25+03:00

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В воскресенье, 27 января, в день снятия блокады Ленинграда войсками Красной Армии в Рязани на площади Победы (с 12.00 до 14.00) всем желающим раздадут блокадный хлеб. Акция, организованная региональным отделением организации «Волонтеры Победы» и региональным поисковым движением, в городе на Оке пройдет уже в четвертый раз. Память погибших во время блокады почтят минутой молчания. Прозвучат песни и стихи о войне.

Рязанцы смогут попробовать на вкус суточные 125 граммов хлеба, приготовленные по рецепту военного времени Рязанским многопрофильным колледжем.

Согласно документам Государственного архива Рязанской области только за период с 23 февраля по 1 мая 1942 года через станцию «Рязань» проследовали 110 эшелонов с эвакуированным населением Ленинграда, которыми были вывезены 217 тысяч человек. Кроме того, за этот же период через наш город неорганизованными группами проследовали еще 13 656 жителей Северной столицы. С поездов были сняты 596 умерших ленинградцев, 521 человек отправлен в госпиталь, 93 ребенка, оставшихся без родителей, помещены в детские дома.

Напомним, что в этом году наша страна отметит 75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. В четверг, 24 января, в 10.00 на Скорбященском кладбище Рязани пройдет митинг, посвященный тем роковым событиям.