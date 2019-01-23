Львиную долю контрактов рязанский минтранс заключил без конкуренции среди подрядчиков

СЕГОДНЯ 16:39 2019-01-23T18:48:06+03:00

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Контрольно-счетная палата Рязанской области опубликовала результаты аудита закупки подрядных работ при укреплении дороги М-5 «Урал» – Рыбное – Константиново. В отчете, помимо информации о проверке этого контракта, ведомство привело и общие данные по региональному министерству транспорта и автомобильных дорог.

Они таковы: за 10 месяцев 2018 года минтранс заключил 312 контрактов и из них лишь 8% – по результатам конкурентной борьбы между подрядчиками.

Если точнее, из 312 контрактов это всего 26: 17 аукционов и 9 конкурсов. В этих случаях компании бились за господряд, а значит – снижали начальную цену. В итоге бюджету удалось сэкономить порядка 38 миллионов. Учитывая, сколько денег уходит на заказы минтранса – этот копейки.

Остальные 286 контрактов заключались с единственным подрядчиком – конкурентной борьбы, а значит снижения стартовой цены, не было.

Общая сумма по этим договорам... 1,9 млрд рублей. И из них не сэкономлено ни рубля.

Кстати об экономии. По итогам прошлого года самой опасной дорогой области оказался рязанский участок трассы М-5 «Урал». И здесь, и на остальных дорогах повысить безопасность движения – вполне реально. Способы эти давно известны и опробованы на практике – изобретать велосипед не надо. Надо только вкладываться в оборудование. Но денег на него в бюджете нет. По официальной версии.