2019-01-23T15:44:42+03:00
Экономика

Средний размер ипотеки в Рязани вырос на 100 тысяч рублей

Увеличилось и количество выданных кредитов
Мария БЛИНОВА
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С января по ноябрь 2018 года жители Рязанской области взяли 11,5 тысяч ипотечных жилищных кредитов. Их общая сумма – почти 20 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России. Это в 1,5 раза больше, чем за 11 месяцев 2017-го. Количество выданных кредитов при этом выросло на треть.

Средний размер ипотеки за год прибавил 100 тысяч рублей – дойдя до 1,7 млн рублей. Срок погашения тоже стал больше – 16,5 лет, год назад он был на 10 месяцев короче.

Кстати, платежи в банки рязанцы делают крайне дисциплинированно – неплатежи составляют всего 0,6% от общей задолженности по ипотеке.

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