Супруга рязанского сенатора оспаривает решение о запрете строительства в Константинове
23 января Рязанский областной суд рассмотрел апелляцию владельцев участков в Рыбновском районе. Они оспаривают решение райсуда, влияющее на застройку в зоне музея-заповедника имени Есенина.
Среди землевладельцев и жена сенатора Игоря Морозова, представляющего наш регион в Совете Федерации – Ольга Морозова.
Напомним, 28 августа прошлого года Рыбновский районный суд отказал отказал этой группе: люди просили отменить решение регистрационного органа о постановке на кадастровый учет сведений о зонах охраны объектов культурного наследия.
Из-за этого владельцы земельных участков не могут построить в зоне музея-заповедника коттеджи.
Следующее заседание по этому делу состоится 30 января.