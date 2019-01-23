Супруга рязанского сенатора оспаривает решение о запрете строительства в Константинове

СЕГОДНЯ 14:53 2019-01-23T14:56:51+03:00

Наряду с другими собственниками участков она подала апелляцию в областной суд

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23 января Рязанский областной суд рассмотрел апелляцию владельцев участков в Рыбновском районе. Они оспаривают решение райсуда, влияющее на застройку в зоне музея-заповедника имени Есенина.

Среди землевладельцев и жена сенатора Игоря Морозова, представляющего наш регион в Совете Федерации – Ольга Морозова.

Напомним, 28 августа прошлого года Рыбновский районный суд отказал отказал этой группе: люди просили отменить решение регистрационного органа о постановке на кадастровый учет сведений о зонах охраны объектов культурного наследия.

Из-за этого владельцы земельных участков не могут построить в зоне музея-заповедника коттеджи.

Следующее заседание по этому делу состоится 30 января.