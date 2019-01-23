2019-01-23T14:15:59+03:00
Общество

Рязанца оштрафовали за фотографию нарисованной на снегу свастики

Изображение он опубликовал в социальной сети
Антон КОНОВАЛОВ
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Московский районный суд наказал рязанца, выложившего в социальную сеть снимок с нарисованной на снегу нацистской символикой. Изображение с двумя четырехлучевыми свастиками он разместил в разделе «Фотографии» на личной странице.

В суде пояснили, что публичное демонстрирование такой символики запрещено законом «Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной Войне». Причем изначально полицейский составил протокол о распространении экстремистских материалов, однако позже действия нарушителя были переквалифицированы по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ.

В итоге провинившегося наказали штрафом – 1000 рублей.

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