Суровые рязанские школьники отправились на учебу при морозе в -32 градуса
Утром в среду, 23 января, столбики термометров в Сапожке показывали - 32 °С, но занятия в школах здесь не отменили. В соседнем Путятинском районе на градус теплее, и уроки здесь тоже идут по расписанию, сообщает издательство «Пресса».
В Шилове же «почти жара»: -24-28°С. Здесь вопрос о посещении школы решили оставить на усмотрение родителей.
В Кадомском и Сасовском районах примерно также, в Шацке под -26°С и занятия идут по графику. В Касимове всего -22 градуса и об отказе от уроков речи не идет вовсе.
В отличие от Ермишинского района – все школьники, включая старшеклассников, сидят по домам: в 7 утра здесь было - 32°С. Пошли на такую меру и в Клепиках, хотя поутру было не ниже минус 25.
Родителей и школьников об отмене занятий предупреждают смс-ками и оповещениями в соцсетях.