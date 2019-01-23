2019-01-23T13:46:55+03:00
Общество

Суровые рязанские школьники отправились на учебу при морозе в -32 градуса

Но жизнь не равна – в другом районе при таком же дубаке ученики сидят по домам
Мария БЛИНОВА
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Утром в среду, 23 января, столбики термометров в Сапожке показывали - 32 °С, но занятия в школах здесь не отменили. В соседнем Путятинском районе на градус теплее, и уроки здесь тоже идут по расписанию, сообщает издательство «Пресса».

В Шилове же «почти жара»: -24-28°С. Здесь вопрос о посещении школы решили оставить на усмотрение родителей.

В Кадомском и Сасовском районах примерно также, в Шацке под -26°С и занятия идут по графику. В Касимове всего -22 градуса и об отказе от уроков речи не идет вовсе.

В отличие от Ермишинского района – все школьники, включая старшеклассников, сидят по домам: в 7 утра здесь было - 32°С. Пошли на такую меру и в Клепиках, хотя поутру было не ниже минус 25.

Родителей и школьников об отмене занятий предупреждают смс-ками и оповещениями в соцсетях.

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