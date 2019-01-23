В конце февраля в Рязани выступит участник проекта Black Star Mafia Мот

СЕГОДНЯ 13:08 2019-01-23T13:08:56+03:00

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27 февраля в Ледовом дворце Рязани выступит Мот – артист лейбла Black Star, участник проекта Black Star Mafia.

– Его треки в одночасье становятся хитами и добираются до верхушек главных музыкальных чартов страны. Автор песен «Сопрано» (feat. Ани Лорак), «Капкан», «Когда исчезнет слово», «Абсолютно все» (feat. Бьянка), «День и ночь», обладатель всевозможных престижных музыкальных премий, Мот искусно совместил элементы хип-хопа, соула и танцевальной музыки, получив на выходе фирменный, ни на кого не похожий звук, который и стал его визитной карточкой, – говорится в сообщении организаторов. – Гастрольный график артиста расписан на несколько месяцев вперед, при этом каждый из концертов проходит при полном аншлаге: в 2017 году, за месяц до мероприятия, Мот объявил солд аут в Крокус Сити Холле – главной концертной площадке России, а в 2018-м уже собирает до краев ледовый стадион ВТБ Арена! Артист продолжает радовать зрителей новыми хитами, такими как хит-сингл «По буквам», ворвавшийся в том 10 Apple Music и покоривший сердца поклонниц.

Начало концерта в 19:00. Подробности и билеты здесь.

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