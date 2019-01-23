2019-01-23T13:16:56+03:00
Происшествия

В рязанскую колонию пытались передать ассорти из наркотиков

Запрещенные вещества упрятали в банке консервированной кукурузы
Константин МОГИЛИН
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Фото: УФСИН по Рязанской области.Фото: УФСИН по Рязанской области.
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Сотрудники исправительной колонии №6 в Рязанском районе обнаружили в передаче для заключенного ассорти из запрещенных веществ. В банке консервированной кукурузы было три подозрительных свертка.

Экспертиза установила, что в свертках 36 граммов гашиша, почти 10 граммов марихуаны, полграмма МДМА, 1,3 грамма амфетамина и 20 граммов таблеток, содержащих сильное обезболивающее трамадол.

Выяснилось, что, хотя передача пришла на имя конкретного заключенного, ее истинным адресатом был другой зек.

- Мужчина отказался от дачи письменных объяснений о своем участии в организации канала доставки наркотиков в ИК. За допущенное нарушение его поместили в штрафной изолятор, - рассказали в пресс-службе регионального УФСИН.

В отношении того, кто передал запрещенные вещества в колонию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: УФСИН по Рязанской области.

Фото: УФСИН по Рязанской области.

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