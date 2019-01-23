2019-01-23T12:25:25+03:00
Происшествия

Пьяный рязанец врезался на машине в стену дома и попытался все свалить на неизвестных грабителей

В отношении мужчины возбуждены административное и уголовное дела
Роман ДОРОФЕЕВ
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В полицию Рязани обратились жители микрорайона Песочня. Они сообщили, что ночью в стену одного из многоэтажных домов врезался автомобиль Lada Granta. Осмотрев машину, стражи правопорядка обнаружили в салоне следы крови…

По госномеру автомобиля полицейские установили его владельца. Когда оперативники приехали домой к 55-летнему автолюбителю, тот сообщил, что несколько часов назад его избили на улице и отобрали машину. Мужчина был пьян, но утверждал, что выпил уже после ограбления.

На лице «потерпевшего» виднелись раны, но оперативникам они больше напомнили не следы от ударов грабителей, а последствия лобовой аварии. И действительно, вскоре полицейские нашли непосредственного свидетеля ДТП. Он описал внешность убегавшего с места происшествия водителя – это описание совпало с внешностью хозяина автомобиля.

Теперь мужчине грозит административная ответственность за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Также по подозрению в ложном доносе в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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