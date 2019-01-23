2019-01-23T12:02:41+03:00
Происшествия

Мать погибшего в крупной авиакатастрофе рязанца заключила мировое соглашение со страховщиком

Женщина через суд хотела взыскать компенсацию морального вреда за смерть сына
Константин МОГИЛИН
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Мать погибшего в авиакатастрофе самолета АН-148 «Саратовских авиалиний», выполнявшего рейс «Москва - Орск», заключила мировое соглашение со страховой компанией и перевозчиком.

- Женщина через суд хотела взыскать компенсацию морального вреда, который выразился в физических и нравственных страданиях, - сообщили в пресс-службе Московского районного суда Рязани.

Во время рассмотрения дела стороны достигли мирового соглашения, которое суд утвердил.

Напомним, 11 февраля 2018 года в Подмосковье потерпел катастрофу рейс 6V-703 «Саратовских авиалиний». Погиб 71 человек - все находившиеся на борту, включая шестерых членов экипажа. По версии следователей, причиной катастрофы стало обледенение датчиков скорости и несогласованные действия первого и второго пилотов в критической ситуации.

В настоящее момент определение суда вступило в законную силу.

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