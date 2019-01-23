Среди рязанских дорог по числу ДТП и погибших в них лидирует участок трассы М-5 «Урал»

СЕГОДНЯ 11:45 2019-01-23T12:23:43+03:00

За год в авариях на нем скончались 62 человека

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В Управлении ГИБДД Рязанской области прошло межведомственное совещание по дорожной безопасности. В нем приняли участие начальник областной Госавтоинспекции Олег Иванов, руководители регионального минтранса, ФКУ «Поволжуправтодор», ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» и «Рязаньавтодора».

В 2018 году статистика по авариям на федеральных трассах, проходящих в области, такова:

– М-5 «Урал» – 220 ДТП, 62 человека погибли, 334 ранены

– Р-22 «Каспий» – 91 ДТП, 35 погибших, 141 ранены

– Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» – 57 ДТП, 14 погибших, 73 ранены.

На дорогах регионального и межмуниципального значения в прошлом году произошло 404 аварии, в которых 67 человек погибли и 573 получили травмы.

– На федеральных трассах шла работа по приведению дорожного покрытия к нормативным требованиям. А с улучшением качества дорог водители увеличили скорость, и число погибших в ДТП людей выросло, – говорится в релизе.

Кстати, самые тяжелые последствия после столкновений на встречке, опрокидываний и наездов на пешеходов.

Обсудили на совещании и меры, которые позволят снизить и число аварий, и тяжесть их последствий. В том числе:

– установку ограждений, разделяющих встречные полосы;

– освещение всех пешеходных переходов в населенных пунктах;

– установку перил (чтобы пешеход не смог выйти на дорогу там, где это запрещено);

– установку светофоров над пешеходными переходами;

– установку камер фото-видеофиксации нарушений;

– круглогодичное наличие дорожной разметки на дорогах …

В общем, обсудили еще целую массу интересных предложений.

Проблема в том, что обо всех них и инспекторы, и транспортники знают давно и хорошо. Однако на все эти замечательные меры безопасности бюджетные деньги выделяются довольно скупо. Во всяком случае, гораздо меньше, чем это необходимо для полноценной организации безопасности движения.

А потому из общего списка предложений регион со 100%-й вероятностью может позволить себе лишь… «на всех регулируемых перекрестках предусмотреть изменение режимов работы светофорных объектов, а именно сделать задержку красного сигнала перед сменой режимов на 2-3 секунды со всех направлений».