В рязанской глубинке в «резиновый дом» прописали троих иностранцев
В отношении хозяйки жилья возбуждено уголовное дело
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В Ряжске полицейские вместе с сотрудниками миграционного подразделения УФСБ во время проверки домов обнаружили фиктивную постановку на учет иностранных граждан.
- Выяснилось, что 43-летняя женщина незаконно зарегистрировала на своей жилплощади трех граждан Республики Узбекистан в возрасте 21, 36 и 44 лет, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В отношении хозяйки дома, нарушившей закон, возбуждено уголовное дело. Ей грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.