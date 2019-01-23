В рязанской глубинке в «резиновый дом» прописали троих иностранцев

СЕГОДНЯ 11:12 2019-01-23T11:12:46+03:00

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В Ряжске полицейские вместе с сотрудниками миграционного подразделения УФСБ во время проверки домов обнаружили фиктивную постановку на учет иностранных граждан.

- Выяснилось, что 43-летняя женщина незаконно зарегистрировала на своей жилплощади трех граждан Республики Узбекистан в возрасте 21, 36 и 44 лет, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В отношении хозяйки дома, нарушившей закон, возбуждено уголовное дело. Ей грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.