2019-01-23T10:26:47+03:00
Звезды

Победитель международного фортепианного конкурса в Рязани получит 1 миллион рублей

В основном (очном) этапе примут участие до 100 пианистов
Антон КОНОВАЛОВ
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Официально утверждено положение о проведении в 2019 году в Рязани I Международного фортепьянного конкурса русской музыки. Его премиальный фонд, как «Комсомолка» уже сообщала, составит 3,6 миллиона рублей.

При этом самый большой приз - 1 миллион рублей - получит лауреат I степени в старшей возрастной группе. У младших участников (12-18 лет) победителю достанутся 500 тысяч рублей. Денежные вознаграждения выплачиваются за четыре первых места.

Для участия в основном этапе конкурса, который пройдет с 30 ноября по 8 декабря, отберут не более 50 пианистов в каждой возрастной группе. Уже начал работать сайт, где содержится вся необходимая информация.

Напомним, идею проведения конкурса предложил наставник талантливого пианиста из рязанской глубинки Романа Соснина - заслуженный артист РФ Юрий Богданов.

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