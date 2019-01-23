На Московском шоссе Рязани ВАЗ влетел в «Ладу Калину»

СЕГОДНЯ 10:21 2019-01-23T10:21:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 22 января, около 19.10 на Московском шоссе Рязани произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

29-летний рязанец на автомобиле ВАЗ, по предварительной информации, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «Ладу Калину», за рулем которой был 46-летний житель Шиловского района.

В результате оба водителя получили травмы. Врачи оказали им помощь, госпитализация не потребовалась.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 8 человек получили травмы. В регионе произошло 36 аварий с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 3658 нарушений ПДД, в том числе 4 факта управления в пьяном виде.