Эксперты прогнозируют рост ставок по ипотеке и дают рекомендации по ее выгодному оформлению

СЕГОДНЯ 10:00 2019-01-23T10:02:09+03:00

Изменить размер текста: A A

С каждым годом Рязань все больше обрастает новостройками, целыми жилыми кварталами, но для многих горожан по-прежнему остается в приоритете решение квартирного вопроса. Приобрести жилье сразу за свои кровные по карману единицам, а потому ипотека – единственный доступный большинству вариант. Ипотечный рынок нестабилен и мгновенно реагирует на экономические изменения, поэтому стоит поспешить поймать выгодные процентные ставки по ипотечным программам.

Итак, квартира мечты найдена, и вы решили приобрести жилье в ипотеку. Но пойдет ли банк вам навстречу? В первую очередь, проверьте свою кредитную историю. Для этого необходимо взять выписку БКИ (бюро кредитных историй) в банке или справку об отсутствии задолженности по выданным кредитам. Проанализируйте, насколько исправно вы исполняли свои обязательства.

Затем оцените вашу реальную платежеспособность.

– При подаче документов на ипотеку учитывается как прожиточный минимум на каждого члена семьи, так и действующие кредитные обязательства, если они имеются, – поясняют специалисты компании «Бизнес Системы».

Для банка будет крайне важно удостовериться в надежности вашего работодателя. Компания, в которой вы работаете, может как увеличить ваши шансы на одобрение ипотеки, так и полностью свести их на нет.

Оценить ваши реальные возможности и подобрать наиболее выгодную ипотечную программу помогут специалисты.

– При первичной консультации в компании «Бизнес Cистемы» наши кредитные специалисты учтут все параметры конкретно по вашей ситуации, дадут рекомендации для положительного решения банка, помогут собрать необходимые документы, предложат оптимальную программу кредитования, возьмут на себя полное сопровождение по сделке, – отмечают эксперты. – Мы помогаем даже в сложных ситуациях, ведь для нас важен каждый клиент!

Более подробную информацию можно узнать в компании «Бизнес Системы» по телефону: 8 (4912) 24-88-88.