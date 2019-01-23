В рязанском памятнике природы «Дубки» посчитали деревья

СЕГОДНЯ 09:43 2019-01-23T09:44:30+03:00

Оказалось что здесь более тысячи реликтовых растений

Изменить размер текста: A A

22 января состоялось заседание правительства Рязанской области, на котором министр природопользования региона Сергей Абрамов отчитался о создании новой особо охраняемой территории областного значения «Памятник природы «Дубки».

Напомним, что такой статус недавно официально придали участку площадью почти 126 гектаров в Рязанском районе – рядом с селом Коростово.

Здесь провели комплексное экологическое обследование флоры и фауны . В итоге выявили 17 видов животных, птиц и насекомых, занесенных в Красную книгу Рязанской области. Кроме этого – учли более 1000 реликтовых деревьев.

С просьбой о придании «Дубкам» официального статуса памятника природы к губернатору прошлым летом обратились жители Заокского и Коростово.