В рязанском памятнике природы «Дубки» посчитали деревья
22 января состоялось заседание правительства Рязанской области, на котором министр природопользования региона Сергей Абрамов отчитался о создании новой особо охраняемой территории областного значения «Памятник природы «Дубки».
Напомним, что такой статус недавно официально придали участку площадью почти 126 гектаров в Рязанском районе – рядом с селом Коростово.
Здесь провели комплексное экологическое обследование флоры и фауны . В итоге выявили 17 видов животных, птиц и насекомых, занесенных в Красную книгу Рязанской области. Кроме этого – учли более 1000 реликтовых деревьев.
С просьбой о придании «Дубкам» официального статуса памятника природы к губернатору прошлым летом обратились жители Заокского и Коростово.