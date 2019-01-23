Не пустивших проверить газовое оборудование рязанцев включат в особый реестр

СЕГОДНЯ 09:06 2019-01-23T09:20:02+03:00

В 2019 году вновь планируются масштабные рейды по жилым домам

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22 января в Рязани на заседании областного правительства обсудили вопросы контроля газового оборудования в жилых домах. В частности, речь зашла о проблеме доверия людей к проверяющим:

- Случаи обманов, к сожалению, участились. Людям надо объяснять, как отличить настоящих сотрудников газовой службы от тех, кто выдает себя за газовщиков, - сказал Николай Любимов.

Тем не менее, тех, кто отказывается пускать специалистов, чтобы протестировать газовое оборудование, Любимов предложил вносить в «особый реестр».

- С ними отработают отдельно, с привлечением других структур, - посулил глава региона.

В 2019 году губернатор поручил организовать проверки систем автоматического контроля загазованности в новостройках, систем вентиляции и дымоходов, проследить за наличием и исполнением договоров на техобслуживание газового оборудования. Особый акцент – на кухонные плиты, колонки и котлы, отработавшие нормативный срок эксплуатации.