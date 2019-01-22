Рязанский суд увеличил срок заключения убийце скопинской предпринимательницы

СЕГОДНЯ 18:52 2019-01-22T18:56:47+03:00

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Во вторник, 22 января, пресс-служба областной прокуратуры сообщила, что убийце скопинской предпринимательницы увеличили срок заключения.

Напомним, что в мае 2018 года среди белого дня в райцентре Скопин мужчина, переполненный ненавистью в своей бывшей девушке, нанес ей два удара ножом. Раны оказались смертельными – потерпевшая скончалась в реанимации. Преступника задержали.

В сентябре 2018 года Скопинский районный суд приговорил убийцу к девяти с половиной годам заключения с отбыванием наказания в колонии строго режима. По инициативе стороны обвинения решение было пересмотрено судом апелляционной инстанции. Срок заключения увеличен до 12 лет лишения свободы.