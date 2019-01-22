2019-01-22T18:56:47+03:00
Происшествия

Рязанский суд увеличил срок заключения убийце скопинской предпринимательницы

Наказание пересмотрено по инициативе обвинительной стороны
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во вторник, 22 января, пресс-служба областной прокуратуры сообщила, что убийце скопинской предпринимательницы увеличили срок заключения.

Напомним, что в мае 2018 года среди белого дня в райцентре Скопин мужчина, переполненный ненавистью в своей бывшей девушке, нанес ей два удара ножом. Раны оказались смертельными – потерпевшая скончалась в реанимации. Преступника задержали.

В сентябре 2018 года Скопинский районный суд приговорил убийцу к девяти с половиной годам заключения с отбыванием наказания в колонии строго режима. По инициативе стороны обвинения решение было пересмотрено судом апелляционной инстанции. Срок заключения увеличен до 12 лет лишения свободы.

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанские родители, погубившие по неосторожности младенца, снова ждут ребенка
Перинатальным центром Рязани теперь руководит заведующая родовым отделением
Рязанская Госавтоинспекция публично назвала плохую уборку дорог причиной роста ДТП
Рязанцы впервые увидят на больших экранах фильм «Мирай из будущего»
Рязанские инспекторы выполнили двойную «норму» по пьяным водителям
Биолог объяснил, почему в Рязани зимует так много уток
В Рязани в сопровождении симфонического оркестра выступит Ольга Кормухина
В Рязанской области похолодает еще сильнее
«Плюшки» привели рязанца на скамью подсудимых
На открытии фестиваля «Зимние дни рязанского джаза» выступят звезды российского степа
Бывшего главврача одной из рязанских ЦРБ осудят за взятку на новом месте работы
Арбитражный суд признал картельный сговор между рязанскими медцентрами
В Рязани момент ДТП, в котором пострадали пять человек, зафиксировала камера видеонаблюдения
Рязанские депутаты поддержали чеченскую инициативу о списании газовых долгов
В рязанских отделениях Почты России появилась новая уникальная марка
16-летний подросток за год угнал в Рязани девять автомобилей
Рязанцы любят парковаться на газонах и не следят за фасадами зданий
В пятницу в рязанских магазинах невозможно будет купить алкоголь
Финансисты стоят в сторонке: стала известна самая заманчивая вакансия Рязани