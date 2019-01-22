2019-01-22T18:21:03+03:00
Здоровье

Перинатальным центром Рязани теперь руководит заведующая родовым отделением

Трудовой стаж Ирины Девятовой составляет 35 лет
Иван АНТОНОВ
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Ирина Девятова. Фото из личного дела.Ирина Девятова. Фото из личного дела.
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Приказом министерства здравоохранения Рязанской области от 21.01.2019г. №14 исполняющей обязанности главного врача ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» назначена Ирина Николаевна Девятова, заведующая родовым отделением перинатального центра. Такая информация появилась на официальном сайте регионального минздрава.

Девятова – врач-акушер-гинеколог высшей категории. Окончила Рязанский медицинский институт им. академика И.П. Павлова в 1984 году.

- Про нее многие в городе говорят, что она врач от Бога, и я в этом сама убедилась на своем примере! Благодаря ей, мои роды, как я считаю, прошли быстро и легко! И все благодаря огромному опыту, тактичному и теплому подходу к самой роженице. С самого первого дня нашего знакомства дала четкую схему поведения на оставшиеся два месяца беременности. А в самих родах рожала, будто со мной вместе, переживая боль и весь ужас происходящего. Такую самоотдачу редко от кого увидишь, - так пишет об Ирине Девятовой женщина, рожавшая у нее в прошлом году.

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