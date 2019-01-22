2019-01-22T18:26:02+03:00
Происшествия

Рязанская Госавтоинспекция публично назвала плохую уборку дорог причиной роста ДТП

Один человек из-за этого с начала года уже погиб
Мария БЛИНОВА
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– Из-за погодных условий складывается неблагоприятная дорожная обстановка. Обилие снега, его несвоевременная уборка затрудняют движение и провоцируют ДТП, увеличивая их число, – сообщение с таким текстом 22 января опубликовала рязанская Госавтоинспекция.

При этом пресс-служба ведомства привела конкретные данные: с 1 по 21 января из-за плохого содержания дорог случилось 19 ДТП, в которых 35 человек получили травмы, один – погиб. Повреждены по этой же причине 28 автомобилей.

– Неубранный снег закрывает разметку, большие валы на обочинах затрудняют видимость для водителей и пешеходов, могут заслонять дорожные знаки. Сугробы на пешеходных переходах вынуждают людей пересекать проезжую часть в неустановленных местах, – сообщают инспекторы.

Кстати, по нормам снежных валов не должно быть не только прямо перед пешеходным переходом, но и за 10 метров до него.

Проверив, что успели, с начала года сотрудники Госавтоинспекции выдали собственникам дорог 148 предписаний, внесли 5 представлений. Кроме этого, из-за плохого содержания дорог возбуждено 67 дел об административных правонарушениях.

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