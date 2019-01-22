Рязанцы впервые увидят на больших экранах фильм «Мирай из будущего»

СЕГОДНЯ 18:01 2019-01-22T18:03:37+03:00

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26 января в кинотеатре «Формула Кино» (ТЦ «Виктория Плаза») состоится премьерный показ анимационного фильма «Мирай из будущего» от режиссера таких известных произведений как «Девочка, покорившая время», «Волчьи дети Амэ и Юки», «Летние войны» Мамору Хосоды.

Это история мальчика, который изо всех сил пытается привыкнуть к появлению в семье маленькой сестры. Однажды в саду на заднем дворе он попадает в волшебный мир и начинает путешествовать во времени. Эти фантастические приключения позволяют мальчику взглянуть на мир абсолютно под другим углом….

Билеты уже в продаже. Возрастная категория 6+.

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На правах рекламы.