2019-01-22T18:03:37+03:00
Общество

Рязанцы впервые увидят на больших экранах фильм «Мирай из будущего»

Режиссер Мамору Хосода известен многим по полнометражному аниме «Девочка, покорившая время»
Поделиться:
Изменить размер текста:

26 января в кинотеатре «Формула Кино» (ТЦ «Виктория Плаза») состоится премьерный показ анимационного фильма «Мирай из будущего» от режиссера таких известных произведений как «Девочка, покорившая время», «Волчьи дети Амэ и Юки», «Летние войны» Мамору Хосоды.

Это история мальчика, который изо всех сил пытается привыкнуть к появлению в семье маленькой сестры. Однажды в саду на заднем дворе он попадает в волшебный мир и начинает путешествовать во времени. Эти фантастические приключения позволяют мальчику взглянуть на мир абсолютно под другим углом….

Билеты уже в продаже. Возрастная категория 6+.

.

.

На правах рекламы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанский суд увеличил срок заключения убийце скопинской предпринимательницы
Рязанские родители, погубившие по неосторожности младенца, снова ждут ребенка
Перинатальным центром Рязани теперь руководит заведующая родовым отделением
Рязанская Госавтоинспекция публично назвала плохую уборку дорог причиной роста ДТП
Рязанские инспекторы выполнили двойную «норму» по пьяным водителям
Биолог объяснил, почему в Рязани зимует так много уток
В Рязани в сопровождении симфонического оркестра выступит Ольга Кормухина
В Рязанской области похолодает еще сильнее
«Плюшки» привели рязанца на скамью подсудимых
На открытии фестиваля «Зимние дни рязанского джаза» выступят звезды российского степа
Бывшего главврача одной из рязанских ЦРБ осудят за взятку на новом месте работы
Арбитражный суд признал картельный сговор между рязанскими медцентрами
В Рязани момент ДТП, в котором пострадали пять человек, зафиксировала камера видеонаблюдения
Рязанские депутаты поддержали чеченскую инициативу о списании газовых долгов
В рязанских отделениях Почты России появилась новая уникальная марка
16-летний подросток за год угнал в Рязани девять автомобилей
Рязанцы любят парковаться на газонах и не следят за фасадами зданий
В пятницу в рязанских магазинах невозможно будет купить алкоголь
Финансисты стоят в сторонке: стала известна самая заманчивая вакансия Рязани