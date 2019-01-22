Рязанцы впервые увидят на больших экранах фильм «Мирай из будущего»
Режиссер Мамору Хосода известен многим по полнометражному аниме «Девочка, покорившая время»
Изменить размер текста:
26 января в кинотеатре «Формула Кино» (ТЦ «Виктория Плаза») состоится премьерный показ анимационного фильма «Мирай из будущего» от режиссера таких известных произведений как «Девочка, покорившая время», «Волчьи дети Амэ и Юки», «Летние войны» Мамору Хосоды.
Это история мальчика, который изо всех сил пытается привыкнуть к появлению в семье маленькой сестры. Однажды в саду на заднем дворе он попадает в волшебный мир и начинает путешествовать во времени. Эти фантастические приключения позволяют мальчику взглянуть на мир абсолютно под другим углом….
Билеты уже в продаже. Возрастная категория 6+.
.
На правах рекламы.