В Рязани в сопровождении симфонического оркестра выступит Ольга Кормухина

СЕГОДНЯ 16:55 2019-01-22T16:55:11+03:00

Заслуженная артистка РФ приедет в наш город через две недели

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8 февраля в филармонии пройдет концерт Ольги Кормухиной. Заслуженная артистка РФ, обладательница титула «Лучший голос России», настоящая звезда – Ольга Кормухина выступит вместе с Алексеем Беловым в сопровождении Рязанского государственного симфонического оркестра.

– Мощный голос с характерной хрипотцой. Стройная девушка в шортах и красном пиджаке «метеоритом» носящаяся по сцене. Это Ольга Кормухина начала 90-х. Фанаты млели и считали ее круче Тины Тернер. Взорвав эстрадный небосклон, она неожиданно исчезает. Лишь в 2012, спустя десять лет, Ольга выпускает альбом «Падаю в небо», возвратившись к своим поклонникам и, что немаловажно — не потеряв себя. Ее песни – источник силы и вдохновения! – говорится в сообщении организаторов. – Она не любит статичность, для нее важна энергия и контакт со своим слушателем. Она всегда на одной волне с залом!

На сцене Филармонии прозвучат любимые хиты и новые песни. И как всегда – захлестнут сильные эмоции!

Начало концерта в 19:00. Подробности и билеты здесь.

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