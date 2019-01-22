2019-01-22T18:10:32+03:00
Происшествия

«Плюшки» привели рязанца на скамью подсудимых

Но суд отнесся к нему гуманно, ограничившись штрафом
Иван АНТОНОВ
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Молодой мужчина летом 2018 года, гуляя по микрорайону Дашково-Песочня, встретил своего знакомого, который предложил ему употребить с ним наркотические вещества. Чем они и занялись. Когда же приятели решили расходиться по домам, наш герой попросил отдать ему часть оставшегося наркотика. Приятель и передал ему «плюшки», которые мужчина прикрепил к магнитному ключу и крышке бутылки, и пошел домой.

В ночное время гуляка под действием наркотика фактически наткнулся на припаркованный автомобиль. Сработала сигнализация, хозяин, выглянув в окно, увидел неадекватно ведущего себя человека и вызвал полицию. Стражи порядка провели личный досмотр, обнаружили и изъяли у него имевшееся у него наркотическое средство массой 0,19 гр.

В судебном заседании мужчина пояснил, что в настоящее время устроился на работу, у него налаживается личная жизнь. По его словам, наркотики он больше не употребляет и с прежними знакомыми не общается. Молодой человек заявил, что раскаивается и просил дать ему шанс исправиться.

По приговору Октябрьского районного суда г. Рязани от 21.01.2019 осужден по ч. 1 ст. 228 УК РФ 22-летний житель г. Рязани к штрафу 10 000 руб. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в установленный законом срок – сообщает сайт прокуратуры.

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