Рязанские инспекторы выполнили двойную «норму» по пьяным водителям

СЕГОДНЯ 17:15 2019-01-22T17:59:14+03:00

За сутки задержали 12 человек против 5-6 в другие дни

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За прошедшие сутки инспекторы ГИБДД задержали на дорогах области 12 пьяных водителей, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Показатель этот заметно выше обычного в будние дни: в среднем выявляют 5-6 пьяных водителей. Больше бывает разве что в праздники и сразу после них. Так, под конец новогодних каникул всего за три дня попался 41 нарушитель.

Что касается последствий ДТП с пьяными водителями, то в прошлом году больше всего таких аварий произошло в июне. В 25 столкновениях тогда получили травмы 39 человек, погибли – четверо. В августе в «пьяных ДТП» погибли уже 10 человек.